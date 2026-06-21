Вратарь «Акрона» Тереховский: что из Возиньи героя сделали? В чудака три раза попало

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался об игре 40-летнего голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи в первом матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0, африканец сделал семь сейвов.

«Слушайте, я честно не знаю, что из Возиньи такого героя сделали (улыбается). Там всё рабочее! Вы возьмите Алисона с Марокко: вот это уровень! В чудака три раза попало… И сделали из него героя. И что, что 40 лет? У вратарей расцвет в 35 лет.

Но Возинья — молодец! Я бы хотел так же отличиться, чтобы у меня потом в социальной сети больше 10 млн подписчиков было. За мужика можно порадоваться. В 40 лет с Испанией сыграть 0:0. Я тут стою рассказываю, а чудак с Испанией 0:0 играет (смеётся). Можно только порадоваться», — сказал Тереховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.