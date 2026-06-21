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Испания — Саудовская Аравия: Аль-Тамбакти отметился автоголом на 49-й минуте в матче ЧМ-2026

Испания — Саудовская Аравия: Аль-Тамбакти отметился автоголом на 49-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступает Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 4:0 в пользу сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Защитник Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти отметился автоголом на 49-й минуте. Ранее первый мяч забил вингер сборной Испании Ламин Ямаль на 10-й минуте. Форвард испанской команды Микель Оярсабаль удвоил преимущество европейцев на 21-й минуте, а через три минуты Оярсабаль оформил дубль.

После 1-го тура все команды в группе Н набрали по одному очку. Сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия сыграла вничью с командой Уругвая (1:1).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день — с Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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