Тренер Испании де ла Фуэнте поменял Ямаля и Оярсабаля в перерыве игры с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заменил авторов забитых голов в составе своей команды Ламина Ямаля и Микеля Оярсабаля в перерыве игры с Саудовской Аравией. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступает Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). Счёт — 4:0 в пользу сборной Испании.

Первый мяч в матче забил Ламин Ямаль на 10-й минуте. Микель Оярсабаль удвоил преимущество европейцев на 21-й минуте, а через три минуты Оярсабаль оформил дубль.

Вместо Ямаля и Оярсабаля вышли Йереми Пино и Ферран Торрес на 46-й минуте.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).