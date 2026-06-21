Вратарь «Баварии» Нюбель может продолжить карьеру в чемпионате Турции — Плеттенберг

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александр Нюбель может продолжить карьеру в стамбульском «Бешикташе». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2029 года, с 2023-го он выступал на правах аренды за «Штутгарт». Отмечается, что Нюбель является приоритетной целью турецкого клуба для усиления вратарской позиции. Переговоры уже ведутся, стоимость возможной сделки оценивается более чем в € 10 млн. У самого голкипера есть и другие варианты продолжения карьеры.

В 49 матчах прошедшего клубного сезона Нюбель 14 раз отыграл всухую.