Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Беньямина Шешко этим летом — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Беньямина Шешко этим летом — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» принял решение сохранить нападающего Беньямина Шешко в летнее трансферное окно. Руководство английского клуба отказалось рассматривать предложения о продаже 23-летнего словенского форварда, сообщает TEAMtalk.

Интерес к футболисту проявляли испанские «Барселона» и «Атлетико» Мадрид. Однако манкунианцы заняли однозначную позицию, планируя выстраивать команду вокруг игрока.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассчитывает на Шешко и видит в нём ключевую часть долгосрочного проекта на «Олд Траффорд». Клуб полностью исключил продажу нападающего и не будет вести переговоры с потенциальными покупателями.

Материалы по теме
Transfermarkt составил сборную самых дорогих футболистов, которые пропустят ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android