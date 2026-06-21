«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Беньямина Шешко этим летом — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» принял решение сохранить нападающего Беньямина Шешко в летнее трансферное окно. Руководство английского клуба отказалось рассматривать предложения о продаже 23-летнего словенского форварда, сообщает TEAMtalk.

Интерес к футболисту проявляли испанские «Барселона» и «Атлетико» Мадрид. Однако манкунианцы заняли однозначную позицию, планируя выстраивать команду вокруг игрока.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассчитывает на Шешко и видит в нём ключевую часть долгосрочного проекта на «Олд Траффорд». Клуб полностью исключил продажу нападающего и не будет вести переговоры с потенциальными покупателями.