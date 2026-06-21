Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в игре ЧМ, у Ямаля — гол, у Оярсабаля — дубль

Завершился матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты сборной Испании.

Первый мяч в матче забил вингер сборной Испании Ламин Ямаль на 10-й минуте. Этот гол стал для футболиста дебютным на чемпионатах мира. Форвард испанской команды Микель Оярсабаль удвоил преимущество европейцев на 21-й минуте. Через три минуты Оярсабаль оформил дубль, а защитник Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти отметился автоголом на 49-й минуте, установив окончательный счёт в матче — 4:0.

После 2-го тура сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).