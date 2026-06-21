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Парламент Норвегии поддержал сборную на ЧМ-2026, изобразив движение из гребли

Парламент Норвегии поддержал сборную на ЧМ-2026, изобразив движение из гребли
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Депутаты парламента Норвегии поддержали сборную в период чемпионата мира по футболу 2026 года. Чиновники изобразили движение из гребли, одновременно исполнив кричалку на норвежском. Подобный флешмоб стал популярен в период первенства мира благодаря болельщикам норвежской национальной команды.

В матче 1-го тура группы I сборная Норвегии обыграла Ирак со счётом 4:1. Во 2-м туре скандинавская команда встретится с Сенегалом (23 июня), в 3-м — с Францией (26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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