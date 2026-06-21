Сборная Испании на ЧМ-2026: результаты на 21 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Испании обыграла команду Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

Результаты матчей сборной Испании на ЧМ-2026 на 21 июня:

Испания — Кабо-Верде — 0:0;

Испания — Саудовская Аравия — 4:0.

Следующий матч сборной Испании на ЧМ-2026:

27 июня, 3:00 мск, Уругвай — Испания.

После двух матчей сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).