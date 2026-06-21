Экс-игрок «ПСЖ» Верратти наказан за нарушения в управлении «Пескарой» — Calcio e Finanza

Полузащитник катарского «Аль-Духаиля» Марко Верратти, который является совладельцем итальянской «Пескары», оказался одним из лиц, нарушивших финансовые правила Итальянской федерации футбола (FIGC). Об этом сообщает Calcio e Finanza.

По данным источника, Федеральный суд Италии наложил санкции на президента «Пескары» Даниэле Себастиани, а также на нескольких лиц, связанных с владением и управлением клубом, включая бывшего игрока сборной Италии Марко Верратти и его жену Джессику Аиди. Мерой наказания стали штрафы в размере от € 9 до 20 тыс.

Это решение связано с несоблюдением обязательств по обеспечению прозрачности, установленных FIGC. После приобретения Марко Верратти доли в клубе документы, подтверждающие финансовую стабильность и добросовестность новых акционеров, не были представлены в соответствующую комиссию в установленные сроки, несмотря на напоминание от федеральных властей.

По итогам прошлого сезона «Пескара» заняла последнее, 20-е место, в турнирной таблице Серии B.