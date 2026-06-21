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Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча Испания — Саудовская Аравия на ЧМ-2026

Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча Испания — Саудовская Аравия на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча 2-го тура группы Н мирового первенства 2026 года, в котором его команда разгромила Саудовскую Аравию (4:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Оярсабаль сделал результативную передачу на вингера Ламина Ямаля в моменте с первым голом на 10-й минуте, а потом футболист оформил дубль, забив на 21-й и 24-й минутах.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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