Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча Испания — Саудовская Аравия на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча 2-го тура группы Н мирового первенства 2026 года, в котором его команда разгромила Саудовскую Аравию (4:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

Оярсабаль сделал результативную передачу на вингера Ламина Ямаля в моменте с первым голом на 10-й минуте, а потом футболист оформил дубль, забив на 21-й и 24-й минутах.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.