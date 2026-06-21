Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пытаюсь вернуть деньги за отель в Лос-Анджелесе!» Чалоба — о вызове в сборную Англии

«Пытаюсь вернуть деньги за отель в Лос-Анджелесе!» Чалоба — о вызове в сборную Англии
Комментарии

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба поделился впечатлениями от вызова на чемпионат мира — 2026. В заявке сборной Англии футболист заменил травмированного Валентино Ливраменто.

«Не могу сказать, что я был готов к чемпионату мира, находился тогда в отпуске в Нью-Йорке, уже занимался планированием отдыха и вообще не думал о турнире. В понедельник пришло сообщение, а я был в этот момент на Таймс-сквер — выбрался за покупками.

Лишь по возвращении в гостиницу я увидел сообщение от Томаса Тухеля, которое тот прислал двумя часами ранее. В момент отправки я его не видел, ведь просто гулял по городу. Он написал мне: «Привет, Трево, тебе было бы удобно сейчас поговорить?» Я сразу всё понял. Мы всё обсудили по видеосвязи, Томас улыбнулся и сказал: «У меня для тебя есть хорошие новости!» Я был вне себя от счастья!

Позвонил своей семье, в их часовом поясе было раннее утро, а также написал своему агенту: «Вставай, вставай!» Он сперва подумал, что со мной случились какие-то неприятности. Когда в конце сезона нам сообщили, попадём ли мы в состав сборной, он так и сказал: «Ты близок к этому». Я расстроился, когда меня не включили в заявку на чемпионат мира, но агент ответил на это: «Продолжай готовиться», поэтому я провёл несколько индивидуальных тренировок, но по большей части я просто наслаждался отпуском.

До Нью-Йорка я посетил Монако — был на Формуле-1, а потом в Каннах. Следующим пунктом был Лос-Анджелес, но, конечно, после сообщения я отменил эту часть отдыха. Кстати, до сих пор пытаюсь вернуть деньги за отель в Лос-Анджелесе!

Забавно, что по окончании сезона я отдал свои бутсы для проведения благотворительной акции, мой технический спонсор должен был выслать мне новые в Лос-Анджелес для занятий с личным тренером. Я ждал их, но потом пришлось ускорить этот процесс. В Нью-Йорке больше занимался в зале, а в Лос-Анджелесе должен был приступить к футбольным тренировкам.

Для меня вызов в сборную на чемпионат мира — это главный момент карьеры, особенно если учесть, что я этого не ожидал» — приводит слова Чалобы The Sun.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Я умоляю ФИФА». После жалобы главного тренера Англии регламент ЧМ-2026 всё же поменяют
«Я умоляю ФИФА». После жалобы главного тренера Англии регламент ЧМ-2026 всё же поменяют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android