«Пытаюсь вернуть деньги за отель в Лос-Анджелесе!» Чалоба — о вызове в сборную Англии

Центральный защитник «Челси» Трево Чалоба поделился впечатлениями от вызова на чемпионат мира — 2026. В заявке сборной Англии футболист заменил травмированного Валентино Ливраменто.

«Не могу сказать, что я был готов к чемпионату мира, находился тогда в отпуске в Нью-Йорке, уже занимался планированием отдыха и вообще не думал о турнире. В понедельник пришло сообщение, а я был в этот момент на Таймс-сквер — выбрался за покупками.

Лишь по возвращении в гостиницу я увидел сообщение от Томаса Тухеля, которое тот прислал двумя часами ранее. В момент отправки я его не видел, ведь просто гулял по городу. Он написал мне: «Привет, Трево, тебе было бы удобно сейчас поговорить?» Я сразу всё понял. Мы всё обсудили по видеосвязи, Томас улыбнулся и сказал: «У меня для тебя есть хорошие новости!» Я был вне себя от счастья!

Позвонил своей семье, в их часовом поясе было раннее утро, а также написал своему агенту: «Вставай, вставай!» Он сперва подумал, что со мной случились какие-то неприятности. Когда в конце сезона нам сообщили, попадём ли мы в состав сборной, он так и сказал: «Ты близок к этому». Я расстроился, когда меня не включили в заявку на чемпионат мира, но агент ответил на это: «Продолжай готовиться», поэтому я провёл несколько индивидуальных тренировок, но по большей части я просто наслаждался отпуском.

До Нью-Йорка я посетил Монако — был на Формуле-1, а потом в Каннах. Следующим пунктом был Лос-Анджелес, но, конечно, после сообщения я отменил эту часть отдыха. Кстати, до сих пор пытаюсь вернуть деньги за отель в Лос-Анджелесе!

Забавно, что по окончании сезона я отдал свои бутсы для проведения благотворительной акции, мой технический спонсор должен был выслать мне новые в Лос-Анджелес для занятий с личным тренером. Я ждал их, но потом пришлось ускорить этот процесс. В Нью-Йорке больше занимался в зале, а в Лос-Анджелесе должен был приступить к футбольным тренировкам.

Для меня вызов в сборную на чемпионат мира — это главный момент карьеры, особенно если учесть, что я этого не ожидал» — приводит слова Чалобы The Sun.