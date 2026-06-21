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Генич отреагировал на победу сборной Испании над Саудовской Аравией в матче ЧМ-2026

Генич отреагировал на победу сборной Испании над Саудовской Аравией в матче ЧМ-2026
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Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на победу сборной Испании над Саудовской Аравией в матче 2-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года (4:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Рад за Испанию, хороший матч. Лёгкий. Подвижный.

У меня по расписанию Испания — Уругвай. Будем тянуть для «Ла Фурия Роха» первое место в группе», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После 2-го тура сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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