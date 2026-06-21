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Луис де ла Фуэнте прокомментировал разгромную победу Испании над Саудовской Аравией на ЧМ

Луис де ла Фуэнте прокомментировал разгромную победу Испании над Саудовской Аравией на ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался после матча 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Саудовской Аравией (4:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Мы провели исключительный первый тайм и хороший второй. Прежде всего это позволяет нам сохранить набранный темп и подготовиться к важным играм впереди. Матч с Уругваем будет сложным и очень трудным.

Обсудили это с игроками, и все согласились, что нам нужно чаще играть вертикально и интенсивно. Это было видно по нашим ударам — с первой же минуты мы душили соперника и прижимали его к штрафной. Очень довольны таким подходом, но нам нужно продолжать расти и совершенствоваться», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.

После двух матчей сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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