Джуд Беллингем: перед матчем во время гимна думаю о своём дедушке

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что испытывает особые эмоции во время исполнения национального гимна из-за памяти о покойном дедушке.

«Гимн — это последний шанс вспомнить людей, которые помогли тебе оказаться здесь. Думаю о своём дедушке, который ушёл из жизни прямо перед моим дебютом за сборную Англии. Он был настоящим патриотом и знал все факты о каждой войне, битве, короле и королеве. В этот момент всегда думаю о нём.

Также думаю о всех членах моей семьи и о жертвах, которые они принесли, чтобы я оказался на этом этапе. Моя мама, мой папа и мой брат Джоб, который играет за дортмундскую «Боруссию», очень важны для меня. Брат всегда был моей постоянной опорой»,— приводит слова Беллингема Daily Mail.

В 1-м туре чемпионата мира — 2026 сборная Англии обыграла Хорватию (4:2), а Беллингем отметился забитым мячом. В следующем матче англичане 23 июня встретятся со сборной Ганы в Фоксборе.