Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем: перед матчем во время гимна думаю о своём дедушке

Джуд Беллингем: перед матчем во время гимна думаю о своём дедушке
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем рассказал, что испытывает особые эмоции во время исполнения национального гимна из-за памяти о покойном дедушке.

«Гимн — это последний шанс вспомнить людей, которые помогли тебе оказаться здесь. Думаю о своём дедушке, который ушёл из жизни прямо перед моим дебютом за сборную Англии. Он был настоящим патриотом и знал все факты о каждой войне, битве, короле и королеве. В этот момент всегда думаю о нём.

Также думаю о всех членах моей семьи и о жертвах, которые они принесли, чтобы я оказался на этом этапе. Моя мама, мой папа и мой брат Джоб, который играет за дортмундскую «Боруссию», очень важны для меня. Брат всегда был моей постоянной опорой»,— приводит слова Беллингема Daily Mail.

В 1-м туре чемпионата мира — 2026 сборная Англии обыграла Хорватию (4:2), а Беллингем отметился забитым мячом. В следующем матче англичане 23 июня встретятся со сборной Ганы в Фоксборе.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
«Я не держу зла на тех, кто говорит обо мне плохо». Беллингем — о критике в сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android