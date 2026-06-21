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Ямаль высказался о победе сборной Испании над Саудовской Аравией и о дебютном голе на ЧМ

Ямаль высказался о победе сборной Испании над Саудовской Аравией и о дебютном голе на ЧМ
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о разгромной победе своей команды в матче с Саудовской Аравией (4:0) и своём дебютном голе на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«План был такой: отыграть один тайм и отдохнуть, но прежде всего — помочь команде. Первая игра была не совсем нашей, она была другой, но теперь мы пришли в себя и стремимся к большему. Всё сложилось так, как мы хотели — счёт 3:0 позволил мне отдохнуть, так что всё было идеально.

Ничья в матче, который ты должен был выиграть, очень расстраивает. Это заставило нас много думать, помогло нам подойти к этому матчу именно так, как мы хотели.

Всегда мечтал попасть на чемпионат мира, и возможность забить в своём первом матче в стартовом составе — это мечта. Я смотрел последний чемпионат мира в школе, поэтому возможность забить здесь, когда моя мама и моя семья на трибунах — это сбывшаяся мечта», — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

Ямаль провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве матча. Вместо Ямаля на поле вышел нападающий Йереми Пино. За время, проведённое на поле, Ямаль отметился забитым голом, который стал для него дебютным на чемпионатах мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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