«Мы фавориты». Ямаль оценил перспективы сборной Испании на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль оценил перспективы национальной команды после разгромной победы над Саудовской Аравией (4:0) в матче 2-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года.

«Родри — обладатель «Золотого мяча», Педри, на мой взгляд, лучший полузащитник в мире, у нас есть Нико [Уильямс], Ольмо, Оярсабаль… Все они очень хороши. Если смогу чем-то помочь, буду счастлив. Мы игроки мирового класса, поэтому мы фавориты», — приводит слова Ямаля AS.

После двух матчей сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.