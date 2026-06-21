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Дедушка Феррана Торреса: мне не нравится, что Ферран в «Барселоне»

Дедушка Феррана Торреса: мне не нравится, что Ферран в «Барселоне»
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Дедушка нападающего сборной Испании и «Барселоны» Феррана Торреса высказался об игре внука и назвал клуб, в котором хотел бы увидеть футболиста.

«Мне не нравится, что Ферран в «Барселоне». Я бы предпочёл видеть его в «Леванте», это совершенно очевидно», — приводит слова дедушки Феррана Торреса Sport.es.

Нападающий не смог отличиться в первых двух матчах чемпионата мира по футболу 2026 года. Во встрече 1-го тура с Кабо-Верде (0:0) форвард дважды упустил возможность забить, а в матче с Саудовской Аравией гол Торреса в концовке отменили из-за офсайда.

По итогам сезона-2025/2026 Ферран Торрес провёл 49 матчей за клуб, в которых забил 21 гол и оформил три ассиста.

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