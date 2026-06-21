Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: Ямаль вновь набрал идеальную форму

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру Ламина Ямаля и Микеля Оярсабаля в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Саудовской Аравии (4:0).

«Ламин наконец-то снова находится в идеальной форме и способен отыграть весь матч. А по поводу Микеля — у него были небольшие трудности, не стоит вдаваться в подробности, но он всегда показывает игру высочайшего уровня. Разумеется, нам нужно было смотреть, как складывался матч, но сегодня был сделан важный шаг на пути к нашей цели. Ламин вновь набрал идеальную форму, это даже здорово — заменить его по ходу игры, чтобы он продолжал хотеть большего», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.