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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: Ямаль вновь набрал идеальную форму

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: Ямаль вновь набрал идеальную форму
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру Ламина Ямаля и Микеля Оярсабаля в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Саудовской Аравии (4:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Ламин наконец-то снова находится в идеальной форме и способен отыграть весь матч. А по поводу Микеля — у него были небольшие трудности, не стоит вдаваться в подробности, но он всегда показывает игру высочайшего уровня. Разумеется, нам нужно было смотреть, как складывался матч, но сегодня был сделан важный шаг на пути к нашей цели. Ламин вновь набрал идеальную форму, это даже здорово — заменить его по ходу игры, чтобы он продолжал хотеть большего», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт ФИФА.

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