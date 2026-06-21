Сборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории ЧМ на игру с Бельгией

Сборная Ирана выставила самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира на матч 2-го тура группы G с Бельгией. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Игра проходит в эти минуты, счёт в матче — 0:0.

Средний возраст игроков Ирана, вышедших на поле с первых минут, составляет 32 года и 181 день. Самый молодой футболист в составе Ирана — нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби, ему 27 лет.

После 1-го тура у всех участников группы G по одному набранному очку в активе.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.