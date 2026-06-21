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Тренер «Зенита» де Оливейра рассказал, как команда вернулась к тренировкам после отпуска

Тренер «Зенита» де Оливейра рассказал, как команда вернулась к тренировкам после отпуска
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра дал комментарий касательно работы команды в рамках летних сборов.

— Виллиам, как вы оцените первые дни сборов? На что сейчас обращаете особенное внимание?
— Пока на первый взгляд ребята выглядят очень хорошо. Сейчас мы начинаем их постепенно нагружать, и улыбки, которые мы видели утром на первой тренировке, к вечеру уже пропадают (смеётся). Нормальный процесс, все хорошо себя чувствуют и с хорошим настроением занимаются. Сейчас будем следить за каждым игроком в отдельности, за тем, как они себя чувствуют и как реагируют на те нагрузки, которые мы им даём.

— Расскажите, когда началась работа тренерского штаба. 18-го и 19-го числа у команды было медобследование, вчера состоялась первая тренировка, а когда вы приступили к полноценной работе?
— Мы никогда не отдыхаем, потому что смотрим прошлые матчи, индивидуальные тренировки игроков, чемпионат мира. Мы всё время смотрим футбол и следим за ребятами, за тем, как они чувствуют себя во время отпуска. Можно сказать, что отдохнули неделю, а потом уже начали работать над планами, над подготовкой к сборам и новому сезону. Мы всё время думаем, что изменить, что нужно добавить в тренировочный процесс, чтобы игрокам было интересно, чтобы они понимали наши требования и тактику. Стараемся всё время придумывать что-то новое, — приводит слова де Оливейры официальный сайт клуба с берегов Невы.

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