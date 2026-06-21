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«Только у Дэвида такие бобы». Виктория Бекхэм опубликовала пост, посвящённый хобби мужа

«Только у Дэвида такие бобы». Виктория Бекхэм опубликовала пост, посвящённый хобби мужа
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Виктория Бекхэм, жена бывшего футболиста сборной Англии и совладельца клуба «Интер Майами», Дэвида Бекхэма опубликовала пост, посвящённый увлечению своего мужа. Бывший полузащитник стал увлечённым садоводом в семейном доме в Котсуолдсе.

«Ух, ты действительно превзошёл все ожидания! Это просто невероятные бобы! Только у Дэвида Бекхэма есть такие бобы», — сказала Виктория Бекхэм в видео на своей странице в социальной сети.

Фото: Их личного архива Виктории Бэкхем

Дэвид Бекхэм известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Милан» и «ПСЖ». С 5 сентября 2018 года Бекхэм является совладельцем клуба «Интер Майами», выступающего в МЛС.

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