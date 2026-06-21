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Бельгия — Иран: после первого тайма счёт 0:0 в матче чемпионата мира — 2026

Бельгия — Иран: после первого тайма счёт 0:0
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В эти минуты идёт перерыв матча 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана. Встреча проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра выступает Дарио Эррера (Андакольо, Аргентина). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
2-й тайм
0 : 0
Иран

Ранее, на 25-й минуте, Мехди Тареми открыл счёт в этой игре и вывел иранскую команду вперёд, но после помощи VAR взятие ворот отменили.

После 1-го тура у всех участников группы G по одному набранному очку в активе.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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