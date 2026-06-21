Фото: офсайд, из-за которого отменили гол Ирана после розыгрыша штрафного

На 25-й минуте матча 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана после вмешательства VAR был отменён гол нападающего Мехди Тареми из-за офсайда. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США. Счёт в матче — 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После 1-го тура у всех участников группы G по одному набранному очку в активе.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.