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Тренер сборной Саудовской Аравии прокомментировал поражение от Испании в матче ЧМ-2026

Тренер сборной Саудовской Аравии прокомментировал поражение от Испании в матче ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис подвел итоги матча со сборной Испании (0:4) на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Не смогли сдержать Испанию возле нашей штрафной и допустили слишком много ошибок. Когда игра не клеится — и ты быстро пропускаешь три мяча, появляется неуверенность. Мы успокоили команду, но это повлияло на игроков. Такое часто случается на крупных турнирах. Это очевидно. Здесь нет никакого страха, но при неудачном раскладе возникает чувство неуверенности.

Игроки вроде Ямаля, обладающие индивидуальными качествами и умением обыгрывать один в один, делают разницу на поле. Он регулярно доказывает это в Испании. Когда он наберёт оптимальные физические кондиции, станет ещё эффективнее», — приводит слова Дониса официальный сайт ФИФА.

В заключительном туре группового этапа ЧМ-2026 Саудовская Аравия встретится со сборной Кабо-Верде, 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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