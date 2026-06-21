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Радимов и Губерниев высказались после матча Испания — Саудовская Аравия, упомянув Роналду

Радимов и Губерниев высказались после матча Испания — Саудовская Аравия, упомянув Роналду
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов и известный комментатор Дмитрий Губерниев высказались после матча 2-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года, в которой сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию (4:0), упомянув нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Радимов. Дим [Губерниев], против Криштиану Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости.

Губерниев. Против нынешнего — что там играть? Дрова.

Радимов. Вот они и играют. А здесь у тебя Оярсабаль и Ямаль бегут на полной скорости. Конечно, сложнее, — сказали Радимов и Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

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