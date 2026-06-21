Радимов и Губерниев высказались после матча Испания — Саудовская Аравия, упомянув Роналду

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов и известный комментатор Дмитрий Губерниев высказались после матча 2-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года, в которой сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию (4:0), упомянув нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Радимов. Дим [Губерниев], против Криштиану Роналду и мы с тобой сыграем. Удержим. Примерно на той же скорости.

Губерниев. Против нынешнего — что там играть? Дрова.

Радимов. Вот они и играют. А здесь у тебя Оярсабаль и Ямаль бегут на полной скорости. Конечно, сложнее, — сказали Радимов и Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.