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Крис Вуд высказался перед матчем Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026

Крис Вуд высказался перед матчем Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд высказался перед матчем 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года с Египтом. Игра пройдёт завтра, 22 июня, на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Знаем, что победа будет значить для обеих стран. Это принесёт четыре очка, чего должно быть достаточно для выхода в 1/16 финала. Стать первым составом Новой Зеландии, выигравшим матч чемпионата мира, будет огромным достижением, это то, что нас действительно мотивирует», — приводит слова Вуда официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы G сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет отобрал очки у Бельгии (1:1). В заключительном, 3-м туре новозеландцы встретятся с бельгийцами (27 июня), а египтяне — с иранцами (также 27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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