Тренер «Зенита» де Оливейра: Андраде — очень умный центральный защитник

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о личностных и игровых качествах нового защитника команды Кевина Андраде.

— Расскажите нам подробнее про Кевина Андраде, нашего новичка, про его футбольные и личностные качества.

— Да, мы с ним уже пообщались. Это очень крепкий защитник, который уже не первый год в России, не первый год в Премьер-Лиге. Мы знаем о его качествах — он очень умный центральный защитник, который может держать оборону, выигрывать борьбу один в один, хорошо встречать соперника. Думаю, он поможет нам и на стандартных положениях — играя за «Балтику», он выделялся в этом компоненте благодаря своим данным. Это достаточно спокойный парень. Производит впечатление очень серьёзного человека, который хочет добиться успеха вместе с «Зенитом», — приводит слова де Оливейры официальный сайт клуба с берегов Невы.