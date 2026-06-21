«Лидс Юнайтед» сделал предложение о трансфере Ши Чарльза — TEAMtalk

«Лидс Юнайтед» направил «Саутгемптону» предложение о покупке полузащитника Ши Чарльза. Сумма потенциальной сделки составляет около £ 20 млн (€ 23 млн), между клубами начались переговоры, сообщает TEAMtalk.

22-летний футболист сборной Северной Ирландии и воспитанник академии «Манчестер Сити» входит в число трансферных целей главного тренера «Лидса» Даниэля Фарке. В руководстве клуба считают, что Чарльз обладает необходимыми для Премьер-лиги энергией, техникой и тактической гибкостью.

Чарльз заинтересован в переходе ради возвращения в регион Западный Йоркшир, где ранее выступал на правах аренды за «Шеффилд Уэнсдей». «Саутгемптон» параллельно начал поиск замены полузащитнику.