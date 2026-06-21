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Килиан Мбаппе оценил возможность своего перехода в МЛС

Килиан Мбаппе оценил возможность своего перехода в МЛС
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оценил возможность своего перехода в МЛС.

«Не думаю, чтобы стать тренером, я просто люблю эту игру, мне нравится разбираться в мельчайших деталях и учиться.

В Соединенных Штатах другая культура, отличающаяся от нашей. Мне всегда нравилась культура, где амбиции не знают границ. Приеду ли я сюда до конца своей карьеры? Возможно, не знаю. Дэвид [Бекхэм] говорит со мной об этом (улыбается)», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм является совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», выступающего в МЛС.

В прошедшем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и сделал шесть результативных передач.

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