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«Вы меня прогоните ещё раньше». Мбаппе — о рекорде Месси и Клозе по голам на ЧМ

«Вы меня прогоните ещё раньше». Мбаппе — о рекорде Месси и Клозе по голам на ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о рекорде по количеству голов на чемпионатах мира, принадлежащем бывшему форварду национальной команды Германии Мирославу Клозе и футболисту Аргентины Лионелю Месси. Игроки забили по 16 голов на мировых первенствах.

«Знал, что Лео забьёт, он всегда забивает. А я отстаю.

Меня здесь не будет к 40 годам, вы меня прогоните ещё раньше (улыбается). Не заглядываю так далеко вперёд, я хочу насладиться этим чемпионатом мира», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В матче 1-го тура с Сенегалом на чемпионате мира 2026 года Мбаппе оформил дубль и довёл количество своих мячей на мировых первенствах до 14. Месси оформил хет-трик в матче с Алжиром через несколько часов после дубля Мбаппе.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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