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Виллиам де Оливейра высказался о новых тренерах вратарей «Зенита» Окрошидзе и Кержакове

Виллиам де Оливейра высказался о новых тренерах вратарей «Зенита» Окрошидзе и Кержакове
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от работы со специалистами клуба по вратарям Юрием Окрошидзе и Михаилом Кержаковым.

— Новые тренеры вратарей. Как вам с ними теперь работается?
— Всё прекрасно. Я знаю Юрия Окрошидзе довольно давно, знаю его послужной список, где он работал. Это наш человек, он играл в «Зените», поэтому очень просто было наладить с ним отношения. Мне сложно обсуждать его работу, потому что это не мой профиль, но мы видим, что в подготовке вратарей уже начались небольшие изменения. Что касается Миши Кержакова, прекрасно знакомы с ним. Керж чувствует себя очень хорошо в новой роли, ребята отлично принимают его как тренера. Думаю, у него всё получится, — приводит слова де Оливейры официальный сайт клуба с берегов Невы.

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