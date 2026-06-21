Виллиам де Оливейра высказался о новых тренерах вратарей «Зенита» Окрошидзе и Кержакове

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от работы со специалистами клуба по вратарям Юрием Окрошидзе и Михаилом Кержаковым.

— Новые тренеры вратарей. Как вам с ними теперь работается?

— Всё прекрасно. Я знаю Юрия Окрошидзе довольно давно, знаю его послужной список, где он работал. Это наш человек, он играл в «Зените», поэтому очень просто было наладить с ним отношения. Мне сложно обсуждать его работу, потому что это не мой профиль, но мы видим, что в подготовке вратарей уже начались небольшие изменения. Что касается Миши Кержакова, прекрасно знакомы с ним. Керж чувствует себя очень хорошо в новой роли, ребята отлично принимают его как тренера. Думаю, у него всё получится, — приводит слова де Оливейры официальный сайт клуба с берегов Невы.