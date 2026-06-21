«Тоттенхэм» готов предложить € 70 млн за Матеуша Фернандеша — Николо Скира

«Тоттенхэм Хотспур» готов направить «Вест Хэм Юнайтед» предложение в размере € 70 млн за трансфер полузащитника Матеуша Фернандеша, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

Шпоры намерены включиться в активную борьбу за футболиста. При этом «Тоттенхэм» — не единственный претендент на игрока. Отмечается, что Фернандеш по-прежнему остаётся в сфере интересов мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная гонка за полузащитника продолжается.

В минувшем сезоне-2025/2026 Премьер-лиги 21-летний португальский хавбек в «Вест Хэме» принял участие в 42 матчах во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и пять голевых передач.