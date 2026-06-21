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Мбаппе ответил на вопрос о сравнении его с Месси, Роналду и Холандом

Мбаппе ответил на вопрос о сравнении его с Месси, Роналду и Холандом
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о сопоставлении его с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Эрлингом Холандом.

— Кто лучше среди вас, Месси, Холанда и Кейна?
— Месси — лучший игрок наряду с Криштиану [Роналду], очевидно. Я просто стараюсь помочь своей команде выиграть ещё один чемпионат мира. Остальное — дело журналистов.

Сейчас не думаю о Холанде, может быть, они думают о нас, но я думаю об Ираке», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Сборная Франции сыграет с Ираком в матче 2-го тура чемпионата мира 2026 года во вторник, 23 июня.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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