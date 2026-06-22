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Бельгия — Иран, результат матча 21 июня 2026, счёт 0:0, чемпионат мира по футболу — 2026

Бельгия и Иран не забили голов в матче чемпионата мира по футболу — 2026
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Окончен матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана. После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступил Дарио Эррера (Андакольо, Аргентина).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

На 25-й минуте Мехди Тареми открыл счёт в этой игре и вывел иранскую команду вперёд, но после помощи VAR взятие ворот отменили. На 67-й минуте у бельгийцев был удалён с поля Натан Нгой.

После этой игры у Бельгии и Ирана по два очка, по одному очку у Новой Зеландии и Египта, эти команды проведут свой матч 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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