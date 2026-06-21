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Ленини и Беншимол выйдут в стартовом составе Кабо-Верде на матч с Уругваем на ЧМ-2026

Ленини и Беншимол выйдут в стартовом составе Кабо-Верде на матч с Уругваем на ЧМ-2026
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий «Акрона» Жилсон Тавареш Беншимол выйдут в стартовом составе Кабо-Верде в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Уругваем. Игра пройдёт в ночь на 22 июня в Майами, США, на стадионе «Хард Рок». Начало — в 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопес, Боржеш, Кабрал, Мендеш, Ленини, Арканжу, Родригеш, Монтейру, Беншимол.

Ранее Ленини выходил на поле с первых минут в матче с Испанией (0:0). Нападающий тольяттинского клуба дебютирует на чемпионате мира.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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