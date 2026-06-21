Дешам анонсировал изменения в стартовом составе на матч Франция — Ирак на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам анонсировал изменения в стартовом составе своей команды на матч 2-го тура группы I с Ираком. Игра пройдёт 23 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

«Речь идёт об управлении командой. Нельзя отнимать место у одного игрока и отдавать другому. Приоритет — квалификация футболистов, но это не мешает нам ставить перед собой и другие цели в этом матче. Стартовый состав с Сенегалом не может играть в каждом матче. В обойме сборной около 20 игроков, поэтому мне, возможно, придётся внести изменения», — приводит слова Дешама RMC Sport.

После 1-го тура сборная Франции набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы I. У национальной команды Ирака в активе нет набранных очков, она располагается на четвёртой строчке.