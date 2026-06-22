«После позорной ничьей взялись за ум». Бубнов — о матче Испания — Саудовская Аравия

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура группы Н, в котором сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию (4:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

«После позорной ничьей с Кабо-Верде испанцы взялись за ум и разгромили Саудовскую Аравию 4:0. Ямаль забил уже в первом тайме, и к перерыву все вопросы были сняты. Я предсказывал крупный счёт — так и получилось, хотя могли забить и больше, если бы захотели. Теперь у них отличная разность мячей для борьбы за первое место в группе», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

После 2-го тура сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день — с Кабо-Верде.