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«После позорной ничьей взялись за ум». Бубнов — о матче Испания — Саудовская Аравия

«После позорной ничьей взялись за ум». Бубнов — о матче Испания — Саудовская Аравия
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура группы Н, в котором сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию (4:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«После позорной ничьей с Кабо-Верде испанцы взялись за ум и разгромили Саудовскую Аравию 4:0. Ямаль забил уже в первом тайме, и к перерыву все вопросы были сняты. Я предсказывал крупный счёт — так и получилось, хотя могли забить и больше, если бы захотели. Теперь у них отличная разность мячей для борьбы за первое место в группе», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

После 2-го тура сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия заработала одно очко и располагается на четвёртом месте.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день — с Кабо-Верде.

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