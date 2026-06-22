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Безвыигрышная серия сборной Бельгии на чемпионатах мира достигла четырёх матчей

Безвыигрышная серия сборной Бельгии на чемпионатах мира достигла четырёх матчей
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Сборная Бельгии не смогла одержать победу в четвёртом матче на чемпионатах мира подряд, сыграв вничью с национальной командой Ирана (0:0) во 2-м туре ЧМ-2026. Эта серия длится с предыдущего мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

В 2022 году на групповом этапе в Катаре бельгийцы уступили сборной Марокко (0:2) и завершили вничью встречу с Хорватией (0:0). На текущем турнире безвыигрышная серия продолжилась: в 1-м туре сборная Бельгии сыграла вничью с национальной командой Египта (1:1).

Впереди у команды остался последний тур группового этапа ЧМ-2026, в котором сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, в субботу 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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