Безвыигрышная серия сборной Бельгии на чемпионатах мира достигла четырёх матчей

Сборная Бельгии не смогла одержать победу в четвёртом матче на чемпионатах мира подряд, сыграв вничью с национальной командой Ирана (0:0) во 2-м туре ЧМ-2026. Эта серия длится с предыдущего мирового первенства.

В 2022 году на групповом этапе в Катаре бельгийцы уступили сборной Марокко (0:2) и завершили вничью встречу с Хорватией (0:0). На текущем турнире безвыигрышная серия продолжилась: в 1-м туре сборная Бельгии сыграла вничью с национальной командой Египта (1:1).

Впереди у команды остался последний тур группового этапа ЧМ-2026, в котором сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, в субботу 27 июня.