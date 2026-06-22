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Тренер «Зенита» де Оливейра рассказал об общении с Сантосом и Энрике, которые играют на ЧМ

Тренер «Зенита» де Оливейра рассказал об общении с Сантосом и Энрике, которые играют на ЧМ
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил, следит ли за выступлениями бразильских футболистов команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира — 2026.

— Поддерживаете ли вы связь с Дугласом Сантосом и Луисом Энрике? Как у них дела? Смотрите ли вы матчи?
— Да, смотрю, насколько это возможно. Первый тайм последнего матча сборной Бразилии я смотрел, а второй было уже тяжело. Потом, конечно, посмотрел его в записи. Да, мы поддерживаем связь с Дугласом, но я не хочу отвлекать его, поэтому много ему не пишу, но до и после каждого матча мы общаемся, я высказываю своё мнение о его игре, Дуги интересно его узнать, что тоже здорово. С Луисом мы общаемся чуть меньше, он заранее попросил его не отвлекать, потому что должен быть готов в любой момент выйти на поле и включиться в игру. Шансы у него 100% будут, — приводит слова де Оливейры официальный сайт клуба с берегов Невы.

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