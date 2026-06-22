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Тренер Франции Дешам оценил уровень сборной Ирака перед матчем между командами на ЧМ-2026

Тренер Франции Дешам оценил уровень сборной Ирака перед матчем между командами на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил уровень национальной команды Ирака перед матчем 2-го тура группы I. Игра пройдёт 23 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не слабая команда, они прошли в квалификации к чемпионату мира Боливию, очень сильную сборную. Они сыграли вничью с Испанией и достойно противостояли Норвегии. У них отработанная игровая схема, знают, что делают. Игроки хорошо понимают технику. Мы не должны думать, что это будет лёгкий матч. Должны подойти к этой игре с той же серьёзностью и концентрацией, с целью пройти квалификацию», — приводит слова Дешама RMC Sport.

После 1-го тура сборная Франции набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы I. У национальной команды Ирака нет активе набранных очков, команда располагается на четвёртой строчке.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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