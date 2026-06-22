«Слишком много эмоций». Лукаку — о ничьей в матче сборных Бельгии и Ирана на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирана (0:0).

«Мы должны проанализировать этот матч, чтобы понять, что пошло не так, ведь мы создали очень много моментов, так и не забив, что досадно. В ключевые моменты у нас слишком много эмоций», — приводит слова Лукаку официальный сайт ФИФА.

После этой игры у Бельгии и Ирана по два очка, по одному очку у Новой Зеландии и Египта, эти команды проведут свой матч 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.