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«Слишком много эмоций». Лукаку — о ничьей в матче сборных Бельгии и Ирана на ЧМ-2026

«Слишком много эмоций». Лукаку — о ничьей в матче сборных Бельгии и Ирана на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от матча 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирана (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

«Мы должны проанализировать этот матч, чтобы понять, что пошло не так, ведь мы создали очень много моментов, так и не забив, что досадно. В ключевые моменты у нас слишком много эмоций», — приводит слова Лукаку официальный сайт ФИФА.

После этой игры у Бельгии и Ирана по два очка, по одному очку у Новой Зеландии и Египта, эти команды проведут свой матч 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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