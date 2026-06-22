«Наследие Бердыева». Казанский — об игре вратаря Ирана в матче с Бельгией на ЧМ-2026

Известный российский комментатор Денис Казанский высказался об игре голкипера сборной Ирана и клуба «Трактор» Алиреза Беиранванда в матче чемпионата мира с Бельгией (0:0), упомянув Курбана Бердыева, работавшего в 2022 году в иранском клубе. Также Казанский раскритиковал сборную Бельгии.

«Трактор» всегда славился своими вратарями! «Трактор» из Тебриза тем более. Наследие Бердыева. Феноменальный матч вратаря сборной Ирана.

И довольно симпатичная игра для нулевого результата. С очень красивым, но отменённым голом Тареми, такая связка на штрафном — чудо как хорошо разыграли.

Однако… На наших глазах сборная Бельгии из классной, сильной и интересной команды превратилась в довольно унылую и заурядную субстанцию.

Весь расчёт на индивидуальный класс Тилеманса, КДБ [Кевина Де Брёйне], Троссарда… никакого командного рисунка кисти Руди Гарсии. Как будто 17 и 18 игру с «Наполи» проводит. А ведь в 16-й его уволили. Даже крупный счёт с Новой Зеландией в последнем матче ничего не изменит. Очень жаль. Большое разочарование», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Голкипер Ирана совершил семь сейвов, отразив удар в упор во втором тайме.

После этой игры у Бельгии и Ирана по два очка, по одному очку у Новой Зеландии и Египта, эти команды проведут свой матч 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).