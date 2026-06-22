Тибо Куртуа вышел на второе место среди вратарей по количеству «сухих» матчей на ЧМ

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на второе место по количеству «сухих» матчей на чемпионатах мира. Это случилось в матче 2-го тура группы G мирового первенства 2026 года, в котором сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана (0:0).

На счету Куртуа стало восемь «сухих» матчей в 17 играх за карьеру на турнире. По этому показателю он делит второе место вместе с Яном Йонгблудом (Дания), Эмерсоном Леао, Клаудио Таффарелом (оба — Бразилия), Зеппом Майером (Германия) и Уго Льорисом (Франция).

Первое место в рейтинге занимают бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез и англичанин Питер Шилтон, которые по 10 раз отыграли «на ноль».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).