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Тибо Куртуа вышел на второе место среди вратарей по количеству «сухих» матчей на ЧМ

Тибо Куртуа вышел на второе место среди вратарей по количеству «сухих» матчей на ЧМ
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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на второе место по количеству «сухих» матчей на чемпионатах мира. Это случилось в матче 2-го тура группы G мирового первенства 2026 года, в котором сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

На счету Куртуа стало восемь «сухих» матчей в 17 играх за карьеру на турнире. По этому показателю он делит второе место вместе с Яном Йонгблудом (Дания), Эмерсоном Леао, Клаудио Таффарелом (оба — Бразилия), Зеппом Майером (Германия) и Уго Льорисом (Франция).

Первое место в рейтинге занимают бывший вратарь сборной Франции Фабьен Бартез и англичанин Питер Шилтон, которые по 10 раз отыграли «на ноль».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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