Рашид Рахимов оценил игру Микеля Оярсабаля в матче Испании с Саудовской Аравией

Футбольный тренер Рашид Рахимов оценил игру полузащитника сборной Испании Микеля Оярсабаля на ЧМ-2026. В воскресенье, 21 июня, испанская команда в матче группы H одержала победу над Саудовской Аравией со счётом 4:0. Оярсабаль в первом тайме оформил дубль и отдал голевой пас.

«Мы же понимаем, какое давление оказывается на сборную Испании в родной стране, какие ожидания есть у испанских болельщиков. Все ждут, что сборная дойдёт до финала и сможет выиграть чемпионат мира. У испанцев хороший состав, который показывает очень хороший футбол. Я бы безусловно отметил Оярсабаля, и то, как он создаёт голевые моменты. У Микеля просто великолепное периферическое зрение. Он быстро оценивает обстановку, прежде чем сделать пас, и чётко видит, где находятся игроки своей команды», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

26 июня сборная Испании завершит групповой этап матчем с командой Уругвая.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.