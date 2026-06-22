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Сборная Испании покорила достижение России на чемпионатах мира

Сборная Испании покорила достижение России на чемпионатах мира
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Сборная Испании после матча с Саудовской Аравией (4:0) на ЧМ-2026 одержала уже пятую победу с разницей в четыре и более мяча за всю историю чемпионатов мира, сравнявшись по этому показателю с Аргентиной и Нидерландами. По этому показателю испанцы обошли Уругвай и Россию, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Топ сборных по количеству побед на ЧМ с разницей в 4+ мяча:

Германия — 12
Бразилия — 8
Венгрия — 7
Испания — 5
Аргентина — 5
Нидерланды — 5
Уругвай — 4
Россия — 4

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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