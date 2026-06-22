Сборная Испании покорила достижение России на чемпионатах мира

Сборная Испании после матча с Саудовской Аравией (4:0) на ЧМ-2026 одержала уже пятую победу с разницей в четыре и более мяча за всю историю чемпионатов мира, сравнявшись по этому показателю с Аргентиной и Нидерландами. По этому показателю испанцы обошли Уругвай и Россию, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.
Топ сборных по количеству побед на ЧМ с разницей в 4+ мяча:
Германия — 12
Бразилия — 8
Венгрия — 7
Испания — 5
Аргентина — 5
Нидерланды — 5
Уругвай — 4
Россия — 4
В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день сыграет с Кабо-Верде.