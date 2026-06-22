«Удержать баланс и не потерять голову». Томас Франк поделился мнением о таланте Ямаля

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк поделился впечатлениями от игры вингера сборной Испании Ламина Ямаля после матча 2-го тура чемпионата мира — 2026, в котором испанцы разгромили Саудовскую Аравию со счётом 4:0. 18‑летний футболист отличился в этой встрече, открыв счёт. Франк высоко оценил игровые качества молодого спортсмена.

«Ламин Ямаль постоянно стремится получить мяч. Его решимость и стремление держаться на высочайшем уровне впечатляют. Но главный вопрос — как ему сохранить скромность, когда все вокруг уже называют его новой суперзвездой? Ключевой момент — удержать баланс и не потерять голову.

Лионель Месси на протяжении последних 15 лет считался лучшим игроком мира. Сейчас, возможно, есть футболист уровня Мбаппе, способный приблизиться к этому уровню.

Раньше была дуэль Месси и Роналду, а сейчас мы видим впечатляющие статистические показатели. Глядя на них, невольно думаешь: «Вау!» Ламин Ямаль уже превосходит некоторые из этих цифр — это невероятно впечатляет. Очень интересно, сможет ли он и дальше поддерживать такой уровень», — приводит слова Франка BBC.