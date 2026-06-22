АЕК хочет приобрести Баринова у ЦСКА. Игрока желает видеть в команде Николич

Греческий АЕК хочет приобрести Дмитрия Баринова у ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрока снова хочет видеть в своей команде Марко Николич, как это было прошлым летом. Тогда «Локомотив» отказался отпускать полузащитника в Грецию.

Сейчас АЕК ведёт общение с ЦСКА на предмет возможности трансфера. Если клубы достигнут понимания, тогда начнутся переговоры по личным условиям контракта Баринова с греками.

Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. В активе полузащитника 39 матчей во всех турнирах за два клуба, в которых он забил три гола и сделал семь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7,5 млн. Контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года.