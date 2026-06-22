Фото: мама Возиньи наблюдает за игрой сына на стадионе в США во время матча с Уругваем

Мать голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на стадионе наблюдает за сыном во время матча второго тура ЧМ-2026 со сборной Уругвая. Матч в эти минуты проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). На момент написания новости проходит первый тайм, счёт 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Возинья рассказывал, что его мать не успела получить визу к матчу с Испанией (0:0) из-за высокой стоимости оформления. Позже лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил, что сборы за визу отменены, а поездка организована. Он обратился к госсекретарю Марко Рубио и в Госдепартамент с просьбой помочь матери футболиста. В Госдепе оказали необходимые услуги и мама вратаря прилетела в США.

Возинья стал одним из героев матча первого тура со сборной Испании (0:0). Вратарь сделал семь сейвов и был признан лучшим игроком матча.