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Фото: мама Возиньи наблюдает за игрой сына на стадионе в США во время матча с Уругваем

Фото: мама Возиньи наблюдает за игрой сына на стадионе в США во время матча с Уругваем
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Мать голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи на стадионе наблюдает за сыном во время матча второго тура ЧМ-2026 со сборной Уругвая. Матч в эти минуты проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). На момент написания новости проходит первый тайм, счёт 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
2-й тайм
2 : 1
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'    

Фото: Кадр из трансляции

Ранее Возинья рассказывал, что его мать не успела получить визу к матчу с Испанией (0:0) из-за высокой стоимости оформления. Позже лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис сообщил, что сборы за визу отменены, а поездка организована. Он обратился к госсекретарю Марко Рубио и в Госдепартамент с просьбой помочь матери футболиста. В Госдепе оказали необходимые услуги и мама вратаря прилетела в США.

Возинья стал одним из героев матча первого тура со сборной Испании (0:0). Вратарь сделал семь сейвов и был признан лучшим игроком матча.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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