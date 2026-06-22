Хавбек «Краснодар» Ленини стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини стал автором первого гола в истории своей страны на чемпионатах мира.

Ленини отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного на 21-й минуте матча 2-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года с Уругваем. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Хард Рок» в американском Майами. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 — впереди африканцы.

Всего за карьеру у 29-летнего Ленини 33 матча в составе национальной команды, в которых он забил четыре гола и отметился одним ассистом.

27 июня сборная Кабо-Верде сыграет заключительный матч группового этапа с Саудовской Аравией. В игре 1-го тура африканская команда сенсационно сыграла вничью с Испанией (0:0). Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.