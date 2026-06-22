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Хавбек «Краснодар» Ленини стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ

Хавбек «Краснодар» Ленини стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на ЧМ
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Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини стал автором первого гола в истории своей страны на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
2-й тайм
2 : 1
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'    

Ленини отметился забитым мячом прямым ударом со штрафного на 21-й минуте матча 2-го тура группового этапа мирового первенства 2026 года с Уругваем. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Хард Рок» в американском Майами. На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 1:0 — впереди африканцы.

Всего за карьеру у 29-летнего Ленини 33 матча в составе национальной команды, в которых он забил четыре гола и отметился одним ассистом.

27 июня сборная Кабо-Верде сыграет заключительный матч группового этапа с Саудовской Аравией. В игре 1-го тура африканская команда сенсационно сыграла вничью с Испанией (0:0). Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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