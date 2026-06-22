Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026 Аргентина — Австрия, кто покажет

22 июня состоится матч 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня). Австрия в 3-м туре сыграет с Алжиром (также 28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.