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Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Аргентина — Австрия, кто покажет, во сколько начало

Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026 Аргентина — Австрия, кто покажет
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22 июня состоится матч 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня). Австрия в 3-м туре сыграет с Алжиром (также 28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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Матч дня на ЧМ-2026: Аргентина — Австрия
Комментарии
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